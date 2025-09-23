Abascal ordena a sus cuadros "salir a la calle" para alcanzar el 20% en las encuestas

En Vox están convencidos de que viven una época dulce en expectativa de voto y quieren aprovechar "esta ola" para dar un salto en el ciclo electoral, con especial atención a las generales pero sin descuidar las municipales y autonómicas. Por eso, el partido ha dado orden a todos sus cuadros de "salir a la calle" para tratar de crecer en implantación territorial con el objetivo de alcanzar el 20% de intención de voto. "La estrategia es pescar en el voto de la gente que lo está pasando mal y tradicionalmente ha votado a la izquierda".
| etiquetas: abascal , vox , elecciones
Prefiero fingir interés, y hacerles perder el tiempo para que me atiendan a mí en vez de intentar convencer a otro.
Porque al final es todo un asunto de recursos.
Y esta gente acabará desapareciendo por irrelevantes.
Lo que no sabemos es cuándo.
Mis dieses.
Saldrán a las calle a hacer creer a la gente que vivimos en constante peligro y no se puede salir a la calle sin que te apuñalen y se te metan en casa.
Saldrán a las calle a convencer a los imbéciles de que los servicios públicos no son sostenibles.
Saldrán a todo eso porque es de lo que viven: De generar odio y de hacer creer a la gente que los impuestos son un robo. Para luego robar ellos, claro está.
Y que triste que todo eso les esté funcionando.
Para que haya listos tiene que haber muchos tontos.
Busca, busca
Si se están refiriendo a lo mismo, significaría que la cúpula de Vox tendría que trabajar ¿Es así?
en Llanes (Asturias)