Abascal ordena a sus cuadros "salir a la calle" para alcanzar el 20% en las encuestas

En Vox están convencidos de que viven una época dulce en expectativa de voto y quieren aprovechar "esta ola" para dar un salto en el ciclo electoral, con especial atención a las generales pero sin descuidar las municipales y autonómicas. Por eso, el partido ha dado orden a todos sus cuadros de "salir a la calle" para tratar de crecer en implantación territorial con el objetivo de alcanzar el 20% de intención de voto. "La estrategia es pescar en el voto de la gente que lo está pasando mal y tradicionalmente ha votado a la izquierda".