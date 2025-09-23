edición general
Abascal ordena a sus cuadros "salir a la calle" para alcanzar el 20% en las encuestas

En Vox están convencidos de que viven una época dulce en expectativa de voto y quieren aprovechar "esta ola" para dar un salto en el ciclo electoral, con especial atención a las generales pero sin descuidar las municipales y autonómicas. Por eso, el partido ha dado orden a todos sus cuadros de "salir a la calle" para tratar de crecer en implantación territorial con el objetivo de alcanzar el 20% de intención de voto. "La estrategia es pescar en el voto de la gente que lo está pasando mal y tradicionalmente ha votado a la izquierda".

#1 Shibuya
A mi se me acerca un imbécil de estos a pedirme el voto y les escupo en la cara
10 K 111
Connect #5 Connect
#1 Hay mucho facha-pobre. Muchísimo. Familias enteras que creen que va a ir mejor con VOX, solo por que quieren que hayan menos 'moros'. Sin saber que VOX no va a hacer nada en este tema porque no puede (ni le interesa echar a esclavos) y que detrás de eso hay fortísimos recortes económicos.
3 K 41
#8 Eukherio
#5 Es lo mismo que en Estados Unidos. Los que hace un año decían que con Trump iban a estar todos forrados ahora son los que cuentan que tampoco están tan mal aunque suban los precios.
3 K 27
eb0la #11 eb0la
#1 Creo que yo no haré lo mismo que tu.
Prefiero fingir interés, y hacerles perder el tiempo para que me atiendan a mí en vez de intentar convencer a otro.
Porque al final es todo un asunto de recursos.
Y esta gente acabará desapareciendo por irrelevantes.
Lo que no sabemos es cuándo.
2 K 34
#13 Albarkas
#11 Eres muy listo. Y muy retorcido. :troll:
Mis dieses.
0 K 12
Yoryo #12 Yoryo
#1 Pues yo les pregunto por el casoplon de su jefe y a cuanto tiene la hipoteca :troll:
0 K 10
dark_soul #2 dark_soul
Se van a marcar un Mussolini y prometer tierras a los campesinos para luego molerlos a palos por reclamarlas
7 K 65
sotillo #19 sotillo
#2 Pues yo les daría 10 años de esta gente, claro que a mí me importa una mierda y puedo permitirme quemar karma
0 K 11
Ludovicio #4 Ludovicio *
"Saldrán a la calle" a promover el racismo, la homofobia y el machismo.

Saldrán a las calle a hacer creer a la gente que vivimos en constante peligro y no se puede salir a la calle sin que te apuñalen y se te metan en casa.

Saldrán a las calle a convencer a los imbéciles de que los servicios públicos no son sostenibles.

Saldrán a todo eso porque es de lo que viven: De generar odio y de hacer creer a la gente que los impuestos son un robo. Para luego robar ellos, claro está.

Y que triste que todo eso les esté funcionando.
4 K 64
makinavaja #10 makinavaja
Peeeero.... lo de "salir a la calle" se parece mucho a "trabajar"..... ¿no? ... no se yo si los voxeros estarán por la labor... xD xD xD
2 K 31
#16 Albarkas
#10 Dice que vayan los demás a trabajar, mientras él seguirá rascándose los huevos sin hacer nada y viviendo la dolce vita.
Para que haya listos tiene que haber muchos tontos.
0 K 12
javierchiclana #9 javierchiclana
Muro de pago:  media
0 K 20
rob #14 rob
No saben ni pintar una esvástica con espray y les llama cuadros...
0 K 14
reivaj01 #3 reivaj01
No había oído eso de "los cuadros" hasta ahora
0 K 12
Yoryo #15 Yoryo
#3 Y no te suena los de "... Los cuadros de la represión fascista..."
Busca, busca :troll:
1 K 22
reivaj01 #17 reivaj01
#15 En la canción habla de "cuadros de mando" que siempre había tenido por la alta jerarquía del ejercito, sea fascista o no.
Si se están refiriendo a lo mismo, significaría que la cúpula de Vox tendría que trabajar ¿Es así?
0 K 12
DDJ #6 DDJ
Dejadlos hablar y que se vea lo incongruentes que son {0x1f600}
0 K 10
duende #7 duende
Más exactamente a los bares, ¿no?
0 K 10
Urasandi #18 Urasandi
#7 Con luces rojas, donde se moja....

en Llanes (Asturias)  media
0 K 12

