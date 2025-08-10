edición general
Abascal ataca a los obispos por Jumilla: “No sé si su posición es por los ingresos públicos que reciben o por los casos de pederastia” | España

El líder de Vox responde a la declaración de la Conferencia Episcopal en apoyo a la comunidad musulmana con una crítica sin precedentes contra “parte de la jerarquía eclesiástica”

Ratoncolorao
Se refiere a los casos de pederastia que VOX votó en contra de investigar en el Congreso?
Porque lo de este tío es pura esquizofrenia nazi.

woody_alien
#1 No, es pura palabrería populista, es el nosotros siempre tenemos razón.

#13 Eukherio
#1 Es rarísimo que ahora le dé por ahí. Ya no le molaba el viejo Papa por rojo, y ahora también carga contra los de aquí. Mira que va a ser difícil vaciar todavía más el catolicismo de contenido para tener contentos a los ultras, que si siguen así solo les queda la homofobia.

#21 _219
#1 Con la Iglesia hemos topado...

Verdaderofalso
Este ataque a la iglesia católica en España le puede salir bastante mal… ojo

Dr.Who
#7 llevan años atacando al Papa y no ha ocurrido gran cosa... ojalá, pero la merma e ignorancia de sus votantes les hace impermeables a cualquier logica.

Asimismov
#7 a la jerarquía le importa poco lo que diga Santi si por detrás les dan lo que quieren, como el dicho: que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha o ¿era al revés?

Supercinexin
El que se acuesta con fascistas, puede acabar en la Cámara de Gas. Y los obispos católicos han traicionado mucho a la Fe de Jesús haciendo el amor apasionadamente con la extrema derecha. Acabarán mal.

Brill
#3 No creo. Hasta cuando murió Franco cayeron de pie.

MoussaZy
El retrasado este no sabe ni dónde caga y sus votantes aún menos. Y me la suda soltarlo y quedarme pancho. Eaa!

Dr.Who
Sontiago Obescal, el palafrenero de Pedo Trump hablando de pederastia.... :troll:

Brill
Jajajajja Pues vaya con el "cristiano" Abascal, que en cuanto le llevan la contraria una sola vez se nos hace ateo de golpe.

#12 Klamp
Y que tendrá eso que ver con este caso particular? Por otro lado, joder con las tragaderas de sus votantes, menudo chollo ser político facha en este país, puedes cagarte en la boca de tus votantes y te darán las gracias por el chocolate

Romfitay
Que alguien se meta con los obispos, con argumentos tan reales e indiscutibles, está genial. Que Abascal es un oportunista, también, pero mola que incluso él, que hace bandera del catolicismo, ataque, aunque sea sólo por el interés, a esa panda de aprovechados.

#17 Otrebla8002
"que casa palo aguante su vela" dice el muy cretino que no ha trabajado en su vida y ha vivido del cuento y de la mentira.

Cuñado
Firme candidato al Premio Calzador 2025.

millanin
¿Va a morder una de las manos que le da de comer?

Estoeslaostia
Este "señor" da más asco cada vez.
Mira que Ánsar deja siempre el listón alto....pero el faltó este lo supera con nota.

#2 BoosterFelix
Vaya, ya es un paso, Abascal. Cuando te oiga atacar también al capitalismo y a la monarquía, igual empiezo a pensarme si votarte.

#20 Bravok1
Hablo de putas la tacones de Vox.... A saber cuantas niñas habrá toqueteado el baboso repugnante de abascal... O niños....


