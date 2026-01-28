El abandono educativo cae en España a un histórico 12,8% gracias al tirón de las mujeres

El país reduce al mínimo su tradicional distancia respecto a la Unión Europea. La tasa española alcanzaba el 32% al inicio de la crisis financiera de 2008. El abandono educativo temprano ha bajado en España a un histórico 12,8% en 2025, dos décimas menos que un año antes, según ha informado este miércoles el Ministerio de Educación. La tasa, uno de los indicadores más fiables sobre la solidez de un sistema educativo, calcula el porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años que han terminado como mucho la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y no...