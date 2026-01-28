edición general
El abandono educativo cae en España a un histórico 12,8% gracias al tirón de las mujeres

El país reduce al mínimo su tradicional distancia respecto a la Unión Europea. La tasa española alcanzaba el 32% al inicio de la crisis financiera de 2008. El abandono educativo temprano ha bajado en España a un histórico 12,8% en 2025, dos décimas menos que un año antes, según ha informado este miércoles el Ministerio de Educación. La tasa, uno de los indicadores más fiables sobre la solidez de un sistema educativo, calcula el porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años que han terminado como mucho la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y no...

comentarios
cocolisto #1 cocolisto
Alguna buena noticia.Ahora falta quitar la disgregación social del alumnado entre escuela pública y privada que crea una sociedad cada vez más desigual.
placeres #2 placeres *
"....En un contexto de crecimiento económico, la tradicional diferencia en abandono entre mujeres (9,5%) y hombres (15,9%) se ha ensanchado en 2025: la de ellas se reducido 0,5 puntos porcentuales, mientras la de ellos crecía un 0,2...."

El abandono masculino no solo sigue siendo muy importante sino que ha aumentado, pero aquí no vale la perspectiva de género , demos el dato general y aprovechemos para dar loas a la sección femenina, que hay que cumplir con la cuota.

**Lo digo porque me resultó muy extraña lo de "tirón de las mujeres" en este país ellas nunca han sido el problema de abandono.
#4 bizcobollo
El criterio que se sigue desde Igualdad: bien por las mujeres, que se jodan los hombres
#3 coydanerko
la tradicional diferencia en abandono entre mujeres (9,5%) y hombres (15,9%) se ha ensanchado en 2025: la de ellas se reducido 0,5 puntos porcentuales, mientras la de ellos crecía un 0,2.

¡Hay que poner más programas de ayuda para mujeres!
