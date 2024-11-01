edición general
Ábalos, Koldo y Aldama: cuando los medios dan alas a presuntos corruptos a cambio de un titular

Laura Camargo, escritora y profesora de análisis del discurso, ve un problema cuando "la atención no se pone en los hechos investigados o en los delitos que presuntamente han cometido las personas investigadas, sino que se desplaza al relato personal". "Las televisiones y los digitales que los han ido entrevistando llegan incluso a idolatrarlos por in contra la corrupción cuando están precisamente hasta arriba de supuestas corruptelas", señala el experto en desinformación Julián Macías Tovar.

