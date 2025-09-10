Ábalos advirtió a Koldo de que podría levantar sospechas al comprar una casa con una sociedad: "Me reconocieron"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos advirtió a su entonces asesor Koldo García de las posibles sospechas que levantaría si utilizaba una sociedad para comprar una casa que él mismo había visitado: "La otra cuestión es que me reconocieron y ahora no sé cómo encaja que sea una sociedad la que compre. No sé cómo se puede explicar", dice un mensaje de 20 de marzo de 2022, que es uno de los entregados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso hidrocarburo