Aagesen pide al Congreso tumbar la prórroga Cofrentes y Ascó I que sacó adelante el PP en el Senado: "Es extremadamente atrevido"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha pedido este jueves a los grupos parlamentarios del Congreso que voten en contra de una enmienda que el PP ha introducido en la Ley de Movilidad Sostenible en el trámite en el Senado y que supone una "ampliación automática" de la vida útil de las centrales de Almaraz y también de Ascó I y de Cofrentes mediante un procedimiento que ha apuntado que no incluye garantías para la "seguridad nuclear y radiológica".