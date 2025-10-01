El 98.3% de los vehículos vendidos en Noruega en septiembre son eléctricos

La Administración Noruega de Carreteras (OFV) ha registrado 14.084 nuevas matriculaciones de coches puramente eléctricos en septiembre. Esto supone el 98,3% de todas las matriculaciones de coches nuevos (14.329), lo que significa que sólo 245 coches no tenían un sistema de propulsión puramente eléctrico en el mes anterior. Incluso en Noruega, un país pionero en BEV, nunca se había visto un porcentaje tan alto. Sin embargo, en los últimos meses, la proporción de vehículos eléctricos ha superado con frecuencia el 95%.