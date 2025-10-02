Noruega logra el 98,3% de ventas de coches eléctricos en septiembre

Noruega a rozado el 100% de ventas de coches eléctricos a batería (BEV) el pasado mes de septiembre donde el resto de las tecnologías han tenido que pelearse por migajas. Un ejemplo de implantación que no está siendo seguido por el resto de mercados en Europa.
Que en noruega hay zanahoria y palo
Haz una hoja Excel igual te sorprende. Si haces menos de 5.000km al año, pues nada, pero los precios han bajado mucho.
Eso si, mantén tu coche hasta que se termine la vida útil, eso es lo más ecológico.
En el ranking de modelos, Tesla sigue dominando con claridad. El Model Y fue líder con 4.132 unidades y un 28,8% de cuota, seguido a gran distancia por el Model 3 con 696 matriculaciones y el Volvo EX30 con 581. Sumando los dos modelos de Tesla, la marca estadounidense acaparó un 33,7% del mercado noruego en septiembre, la segunda más alta del continente seguida por España, donde los americanos han logrado hacerse con el 27.3% el pasado mes.