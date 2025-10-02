edición general
Noruega logra el 98,3% de ventas de coches eléctricos en septiembre

Noruega logra el 98,3% de ventas de coches eléctricos en septiembre

Noruega a rozado el 100% de ventas de coches eléctricos a batería (BEV) el pasado mes de septiembre donde el resto de las tecnologías han tenido que pelearse por migajas. Un ejemplo de implantación que no está siendo seguido por el resto de mercados en Europa.

makinavaja #2 makinavaja
Si yo tuviera el sueldo, el nivel de vida, los beneficios del petróleo, y las subvenciones de Noruega, también podría comprarme un coche eléctrico... :-D :-D :-D
#3 EISev
#2 y los peajes, impuestos y restricciones a los térmicos

Que en noruega hay zanahoria y palo
#4 Poll
#2 He estado este verano. La gente que cobra 4.000€ al mes se considera clase baja.
Gadfly #8 Gadfly
#4 es clase baja
#11 argonitran
#4 El coste de vida allí es mucho más elevado.
#5 Borgiano
#2 Efectivamente, la dignidad del rico.
Fernando_x #6 Fernando_x
#2 Que raro, había leído que los países nórdicos han sido arrasados por la inmigración masiva. :roll:
Gadfly #9 Gadfly
#6 eso tb
Peka #7 Peka
#2 Mas bien será que no usas mucho el coche, yo he realizado cuentas haciendo 20-25.000km/año y lo que me ahorro en diesel y mantenimiento, me sale igual durante 4 años. En el 5 año ya me sale más rentable el eléctrico.

Haz una hoja Excel igual te sorprende. Si haces menos de 5.000km al año, pues nada, pero los precios han bajado mucho.

Eso si, mantén tu coche hasta que se termine la vida útil, eso es lo más ecológico.
Gadfly #10 Gadfly
#7 correcto en todo lo que dices
karlos_ #1 karlos_
De la notícia:

En el ranking de modelos, Tesla sigue dominando con claridad. El Model Y fue líder con 4.132 unidades y un 28,8% de cuota, seguido a gran distancia por el Model 3 con 696 matriculaciones y el Volvo EX30 con 581. Sumando los dos modelos de Tesla, la marca estadounidense acaparó un 33,7% del mercado noruego en septiembre, la segunda más alta del continente seguida por España, donde los americanos han logrado hacerse con el 27.3% el pasado mes.
