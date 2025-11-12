El 96% del tabaco que se consume en Algeciras es ilícito: ya solo quedan 18 estancos

El tabaco en Algeciras se escapa de los estancos. El 96% de los cigarrillos que se consumen en la ciudad gaditana son de consumo no doméstico, esto es, ilícito, paralelo (Duty Free o procedente de mercados con precios más bajos –Canarias, Gibraltar, Andorra–) y falsificaciones, lo que ha llevado al municipio a quedarse con solo 18 estancos para una población de 122.450 habitantes. Esto equivale a un estanco por cada 6.802 habitantes, según datos facilitados a THE OBJECTIVE por la Unión de Estanqueros. En España existen 12.800 estancos para...