edición general
5 meneos
13 clics
El 96% del tabaco que se consume en Algeciras es ilícito: ya solo quedan 18 estancos

El 96% del tabaco que se consume en Algeciras es ilícito: ya solo quedan 18 estancos

El tabaco en Algeciras se escapa de los estancos. El 96% de los cigarrillos que se consumen en la ciudad gaditana son de consumo no doméstico, esto es, ilícito, paralelo (Duty Free o procedente de mercados con precios más bajos –Canarias, Gibraltar, Andorra–) y falsificaciones, lo que ha llevado al municipio a quedarse con solo 18 estancos para una población de 122.450 habitantes. Esto equivale a un estanco por cada 6.802 habitantes, según datos facilitados a THE OBJECTIVE por la Unión de Estanqueros. En España existen 12.800 estancos para...

| etiquetas: tabaco , algeciras , gibraltar , contrabando
4 1 0 K 62 actualidad
7 comentarios
4 1 0 K 62 actualidad
Grymyrk #4 Grymyrk
Los drogadictos son enfermos que deben ser internados en un sanatorio hasta que dejen de ser un peligro para su salud y la de los demás
0 K 15
Sacronte #1 Sacronte
A ver, si en dos pasos puedes comprar una cajetilla a 25% menos de precio...
0 K 10
Noeschachi #7 Noeschachi
Un estanco por cada ~7000 personas... tampoco esta mal.
0 K 10
Rogue #2 Rogue
Si en Algeciras es el 96%, en la Línea de la Concepción es el 100%
0 K 8
mecha #3 mecha
#2 el otro 4% debe ser gente que va de paso y llevaba tabaco de fuera o gente de allí que se ha quedado sin tabaco estando fuera.

Por cierto, decir que es ilegal cuando está permitido cruzar la frontera con tabaco me parece atrevido. Otra cosa son las falsificaciones que menciona.
0 K 8
#6 BoardMaster
#2 En la linea solo quedan dos estancos.
0 K 7
#5 BoardMaster
Yo pertenezco a ese 4%
0 K 7

menéame