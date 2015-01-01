edición general
7 meneos
98 clics
9,986,000 minutes

9,986,000 minutes  

Canción 9,986,000 minutes, de despedida a Michael Scott.

| etiquetas: 9 , 986 , 000 minutes , the office
7 0 0 K 122 ocio
4 comentarios
7 0 0 K 122 ocio
Mark_ #2 Mark_
La casualidad que esté viendo de nuevo The Office y reitere mi odio más absoluto hacia el personaje de Michael Scott. Representa todo lo que me causa rechazo del ser humano. Hasta Dwigth tiene más coherencia como persona.

Y ahí estoy, viéndola de nuevo y llorando cuando se compromete con Holly :-D
0 K 12
Nividhia #3 Nividhia *
#2 Te invito a que veas el video del sobrino de la tia Marta, explica un poco y casi te hace empatizar con el.youtu.be/szEjSfULWg4?si=T5CXl_ZDGfJAqnkT&t=644 La parte de Michael Scott empieza en 10:43
1 K 24
Mark_ #4 Mark_
#3 gracias, me lo guardo para echarle un ojo :-)

PD: seguiré odiando a Michael casi seguro xD
0 K 12

menéame