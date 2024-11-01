80 millones de jóvenes nigerianos están desempleados

El informe también destacó que alrededor de 1,7 millones de graduados abandonan las universidades y politécnicos de Nigeria cada año, pero la economía sigue careciendo de la capacidad para absorberlos en el mercado laboral. El informe también documentó el impacto devastador de la inseguridad en los jóvenes nigerianos. Señaló que, en los últimos años, más de 600.000 personas han perdido la vida a causa de la violencia, mientras que más de 2,2 millones han sido secuestradas.