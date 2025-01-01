edición general
Los 80 años de un icono de los 80

El rockero Silvio nació el 8 de agosto de 1945 en La Roda de Andalucía, entre los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, y renació en Sevilla el 16 de agosto de 1977, el día que muere Elvis Presley

