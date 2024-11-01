edición general
Los 79 programas de armas aprobados por el gobierno hasta 2035 suponen 94.000 millones de euros, el 6% del PIB español

El gobierno ha publicado recientemente un listado de los principales programas de armas actualmente en ejecución, nada menos que 79 programas de armas por un importe total de más de 94.000 millones de euros (94.157,27 millones de euros), un 6.3 del PIB español. La suma..., cercana a los 180.000 millones de euros invertidos en aportar nuestro granito de arena a la construcción de la paz armada, casi el 12 de nuestro PIB o el 91% del techo de gasto planteado en 2025 para el gasto público estatal de todo un año

#10 Febrero_2026
Meneo el artículo porque es muy interesante y está muy bien redactado y analizado.

¿Y qué naturaleza tienen los proyectos?

- Seguridad informática
- Fragatas
- Submarinos
- Sistemas de vigilancia aérea
- Helicópteros multipropósito
- Buque hidrográfico.


El problema son tanto el microblogging de OP como las conclusiones que saca.

Sus conclusiones son
1- Que es un despilfarro. El 0,6% anual del PIB actual no es un despilfarro.
2- Son armas para invadir otros países. ¿Con fragatas? ¿con helicópteros multipropósito? ¿con sistemas de vigilancia aérea? Qué tontería.

Noticia interesante por los enlaces en los comentarios y las tablas. Lo que dice el autor en sí es inútil y sus conclusiones absurdas.
#11 El_dinero_no_es_de_nadie
94.000 millones en 10 años es el 0,6% anual.

Las matemáticas y el grupo tortuga parece que no se llevan bien
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
Grupo tortuga y sus cuentas.
Casiopeo #13 Casiopeo
Titular digno de El Inmundo
#16 omega7767
#15 pero deberían decir "el 6% del PIB español por X años" . Eso cambia totalmente. Como es actualmente, es engañoso
#2 Ovidio
Pero no hemos firmado el 5%...
#4 Pitchford
#2 Es que ese 5% sería anual...
Ovlak #5 Ovlak
#2 94.000 millones es el 6% de PIB de un año, a gastar en 9
#12 omega7767
#5 entonces el titular es engañoso
#14 bizcobollo
#12 Es lo que pretenden ahora todos los titulares
Ovlak #15 Ovlak *
#12 Es cierto, lo es. Pero, por romper una lanza en su favor, cualquier porcentaje sobre el PIB anual futuro que dieran sería especulativo, ya que sólo conocemos valores presentes y pasados, pero no futuros (y menos prorrateando a 10 años vista). Lo suyo hubiera sido mencionar únicamente la cifra absoluta.
#8 angar300
Pepe, no hagas eso que te vas a matar...
#6 tierramar
En un programa de Evole, titulado "La defensa tenía un precio": se veía como funciona esto de los pagos difereidos a la industria armamentista: nos hipoteca a lapoblación y a nuestros hijos: Funciona de tal manera que da igual que cambie el gobierno porque la deuda ya esta comprometida: se asegura beneficios a las empresas armanetisticas pase lo que pase, gobierne quien gobierne; esto se debería hacer con la sanidad, las pensiones, dpendencia, ... y No con las armas.
#1 tierramar
Armarnos para hacer la guerra nos costará unos 94.157 millones de euros, si no más, conforme a las tablas que el gobierno ha ofrecido.
Si sumamos las estimaciones (ciertamente fragmentadas y opacas) de lo que nos han costado los sucesivos programas de armas que desde Felipe González en adelante se han comprometido y la se han cancelado, debemos sumar a estas cifras entre 60.000 y 67.000 millones de euros más que España se ha gastado en adquirir las capacidades militares con las que ha…   » ver todo el comentario
taSanás #3 taSanás
#1 mientras se pague con dinero y no con cadáveres de jóvenes pobres.... ni tan mal
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
#1 Por obra y gracia de tu amo Putin
Si no existiera ya verías como el clima de tensión en Europa desaparecería
Él tiene en la indigencia a media Rusia pero el gasto en armas allí te parece genial
