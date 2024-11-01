Los 79 programas de armas aprobados por el gobierno hasta 2035 suponen 94.000 millones de euros, el 6% del PIB español

El gobierno ha publicado recientemente un listado de los principales programas de armas actualmente en ejecución, nada menos que 79 programas de armas por un importe total de más de 94.000 millones de euros (94.157,27 millones de euros), un 6.3 del PIB español. La suma..., cercana a los 180.000 millones de euros invertidos en aportar nuestro granito de arena a la construcción de la paz armada, casi el 12 de nuestro PIB o el 91% del techo de gasto planteado en 2025 para el gasto público estatal de todo un año
| etiquetas: despilfarro militar , corrupcion en defensa
¿Y qué naturaleza tienen los proyectos?
- Seguridad informática
- Fragatas
- Submarinos
- Sistemas de vigilancia aérea
- Helicópteros multipropósito
- Buque hidrográfico.
El problema son tanto el microblogging de OP como las conclusiones que saca.
Sus conclusiones son
1- Que es un despilfarro. El 0,6% anual del PIB actual no es un despilfarro.
2- Son armas para invadir otros países. ¿Con fragatas? ¿con helicópteros multipropósito? ¿con sistemas de vigilancia aérea? Qué tontería.
Noticia interesante por los enlaces en los comentarios y las tablas. Lo que dice el autor en sí es inútil y sus conclusiones absurdas.
Las matemáticas y el grupo tortuga parece que no se llevan bien
Si sumamos las estimaciones (ciertamente fragmentadas y opacas) de lo que nos han costado los sucesivos programas de armas que desde Felipe González en adelante se han comprometido y la se han cancelado, debemos sumar a estas cifras entre 60.000 y 67.000 millones de euros más que España se ha gastado en adquirir las capacidades militares con las que ha… » ver todo el comentario
Si no existiera ya verías como el clima de tensión en Europa desaparecería
Él tiene en la indigencia a media Rusia pero el gasto en armas allí te parece genial