74 jefes y directivos de la sanidad pública andaluza ejercieron también en la privada en los últimos años

74 jefes y directivos (cinco directivos, 36 jefes de servicio y 33 jefes de sección) de la sanidad andaluza han visto reconocida la compatibilidad para ejercer en la pública y en la privada desde el año 2015. A estos se añaden 4.464 facultativos especialistas de área. Las cifras son oficiales y fueron aportadas por la Junta de Andalucía a través de su portal de transparencia.