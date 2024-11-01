74 jefes y directivos de la sanidad pública andaluza ejercieron también en la privada en los últimos años

74 jefes y directivos (cinco directivos, 36 jefes de servicio y 33 jefes de sección) de la sanidad andaluza han visto reconocida la compatibilidad para ejercer en la pública y en la privada desde el año 2015. A estos se añaden 4.464 facultativos especialistas de área. Las cifras son oficiales y fueron aportadas por la Junta de Andalucía a través de su portal de transparencia.
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Y sí, los médicos también quieren ganar dinero, como todo el mundo, y esto no tiene nada de malo.
Aquí Público se equivoca porque sabemos que es lo que quiere transmitir.
El resto de funcionarios para dedicarnos a una segunda actividad tenemos que solicitar la Compatibilidad, para garantizar que no nos vemos en un conflicto de intereses. Por ejemplo, que trabaje de informático en una Administración y trate de fastidiarla desde dentro para así colocar más fácil mis desarrollos privados como parche de esos errores del servicios público.
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A mí me cuesta mucho ver en el trabajo gente que intente hacer algo ilícito. No es algo fácil de ver, aunque la percepción del paciente es distinta teniendo en cuenta que no conoce los entresijos de la profesión.
Puede que quizás no me mueva en los ámbitos más proclives a que se cometa eso que dices (oftalmología, dermatología, etc...) pero ya te digo que no es algo fácil de ver.