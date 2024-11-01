edición general
13 meneos
9 clics
74 jefes y directivos de la sanidad pública andaluza ejercieron también en la privada en los últimos años

74 jefes y directivos de la sanidad pública andaluza ejercieron también en la privada en los últimos años

74 jefes y directivos (cinco directivos, 36 jefes de servicio y 33 jefes de sección) de la sanidad andaluza han visto reconocida la compatibilidad para ejercer en la pública y en la privada desde el año 2015. A estos se añaden 4.464 facultativos especialistas de área. Las cifras son oficiales y fueron aportadas por la Junta de Andalucía a través de su portal de transparencia.

| etiquetas: sanidad pública , andalucía , sanidad privada
10 3 0 K 145 actualidad
10 comentarios
10 3 0 K 145 actualidad
pepel #4 pepel
Estarían derivando mamografías a la privada, para atenderlas con más tiempo.
1 K 29
#9 chavi
#4 Y cobrando más por ello...
0 K 12
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Los jefes y directivos no sé su situación pero muchos trabajan en la privada para conseguir un sueldo extra y eso no quita que traten de ejercer buena praxis en ambos escenarios. Esto sobre todo es cierto con los más jóvenes que aún no tienen puesto fijo en la pública.

Y sí, los médicos también quieren ganar dinero, como todo el mundo, y esto no tiene nada de malo.

Aquí Público se equivoca porque sabemos que es lo que quiere transmitir.
0 K 20
#2 encurtido
#1 Y sí, los médicos también quieren ganar dinero, como todo el mundo, y esto no tiene nada de malo.

El resto de funcionarios para dedicarnos a una segunda actividad tenemos que solicitar la Compatibilidad, para garantizar que no nos vemos en un conflicto de intereses. Por ejemplo, que trabaje de informático en una Administración y trate de fastidiarla desde dentro para así colocar más fácil mis desarrollos privados como parche de esos errores del servicios público.

Todos conocemos…   » ver todo el comentario
3 K 37
#5 Leclercia_adecarboxylata
#2 Son profesiones distintas. Y la minoría no debería representar al grueso de la profesión.

A mí me cuesta mucho ver en el trabajo gente que intente hacer algo ilícito. No es algo fácil de ver, aunque la percepción del paciente es distinta teniendo en cuenta que no conoce los entresijos de la profesión.

Puede que quizás no me mueva en los ámbitos más proclives a que se cometa eso que dices (oftalmología, dermatología, etc...) pero ya te digo que no es algo fácil de ver.
0 K 20
#7 jfgaliza
#1 los jefes de servicio normalmente tienen exclusividad, no pueden trabajar en la privada por claro conflicto de intereses. Lo que creo que pueden tener es una consulta propia.
0 K 8
#8 chavi
#1 Me da que el interés de la empresa privada colisiona de frente con el de la empresa pública. No es posible para un directivo "buena praxis" en ambas
0 K 12
#3 Pitchford
Y trabajan sus horas en la pública? fichan?
0 K 16
Glidingdemon #6 Glidingdemon
Esto es lo mismo por lo que la tarada de la IDA no quiere hacer una lista de objetores contra el aborto, sale más lucrativo las clínicas privadas, y chorpresa ahí están todos los objetores de la publica, no hay excusas que valgan estos políticos de mierda trincan de todos los lados, de esto también.
0 K 7
#10 chavi
#6 Exscto. A saber cuantos objetores en la pública no ponen tanta objeción en la privada...
0 K 12

menéame