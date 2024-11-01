edición general
“7291”, un cómic para devolver la dignidad a las víctimas de las residencias

“7291”, un cómic para devolver la dignidad a las víctimas de las residencias

La obra da voz a los parientes y trabajadores que sufrieron los llamados "Protocolos de la Vergüenza" durante la pandemia

| etiquetas: 7291 , cómic , residencias , protocolos de la vergüenza
