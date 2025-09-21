edición general
El 71 % de jóvenes migrantes que llegaron a España como menores no acompañados trabaja

El 71 % de jóvenes migrantes que llegaron a España como menores no acompañados trabaja

El 71 % de los jóvenes migrantes entre 18 y 23 años que llegaron a España siendo menores no acompañados está dado de alta en la Seguridad Social, un porcentaje que ha aumentado 37 puntos desde 2021 como consecuencia de la reforma del reglamento de extranjería llevada a cabo ese año. Así lo señalan los últimos datos del Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, recogidos por EFE, que muestran que, a 30 de junio de 2025, había en España 20.072 menores extranjeros tutelados o jóvenes...

Comentarios destacados:    
kosako
Estas noticias ayudan, si salen, a quitar ciertos estigmas y ciertos miedos y odios. Nada mal.
4
obmultimedia
#1 Esto desmonta lo de que vienen aquí para las paguitas.
Dato mata relato.
2
Aergon
#1 Entonces, ¿El programa de partidos racistas esta basada en falsedades? quién se lo podía imaginar... :troll:
1
Klamp
#1 que van a ayudar? Al racista le da igual que trabajen que no que a veces que no se que. Dirán que ahora nos quitan los puestos de trabajo o cualquier tontería. A los racistas no se les puede convencer con nada.
0
tierramar
Y la censura en meneame a la hora de tratar el tema de la inmigración, hace de meneame un foro menos interesante para mucha gente . La gente no es tonta, y sabe sumar: si hay 10 trabajadores, 10 puestos de trabajo, vienen otros 10 trabajadores: el empresario va a tirar a la baja los sueldos y 10 se van a quedar en el paro
0
Torrezzno
EFE es de fascista? :troll:
0
MoñecoTeDrapo
Otra lectura es que el 29 por ciento no "trabaja". Superan el paro juvenil masculino (son casi todos chicos) en unos 6 puntos. No está muy mal pero no es para tirar cohetes. Y pongo el verbo entre comillas porque hay que tener en cuenta que para que cuente como "trabajando" en este estudio solo necesita cotizar un día en el último mes, según cuenta la noticia.

Por otro lado me llama la atención la cantidad relativa de chicas colombianas. ¿Como llegan a España menores colombianas solas? Es una pregunta retórica.
1
Nokith
El otro 29% vota a Vox.
0
tierramar
Este tipo de noticias lo que hace es desvincular cada vez más a la población de izquierdas de los "progres". Hay que reforzar a los partidos que defiendan los derechos de los trabajadores con realismo: el exceso de mano de obra precariza las condiciones laborales. www.meneame.net/m/actualidad/extremas-derechas-auge-responsabilidad-pa
4
SMaSeR
Por los polígonos y en el sector del metal para ser mas precisos, están empezando a preocuparse mucho eh. Muchas empresas que visito tienen media plantilla o mas a 2/3 años de jubilarse y no encuentran recambio. Y, aunque deberian pagar mas, precisamente el convenio del metal es de los peores pagados.
NO HAY GENTE. A mi me parece justicia poética, con lo mal que me han tratado las empresas durante la anterior crisis y ahora soy yo el que las esquilma lo máximo posible ..., y a la mínima, me piro a la empresa de enfrente, no hay problema.
1
SMaSeR
#12 Tengo un error, el convenio del metal es de los mejores pagados para los curreles, no al revés!
0
tierramar
Y así mantenemos un paro juvenil del 24´%, los sueldos por los suelos y la precariedad laboral. www.meneame.net/m/actualidad/villarroya-desmonta-hipocresia-discurso-s “NO BUSCAN TRABAJADORES, BUSCAN ESCLAVOS"
Villarroya criticó duramente, asimismo, el discurso que pretende justificar la migración masiva alegando que “necesitamos” a esos trabajadores para sostener el mercado laboral.
Para Villarroya, ese argumento es pura propaganda neoliberal.
“No están buscando…   » ver todo el comentario
5
CerdoJusticiero
#2 Si no trabajan: vienen a por las paguitas, son unos vagos y unos delincuentes, violadores, todo el día en la calle mirando a las chavalas pasar...

Si sí trabajan: roban el trabajo a los jóvenes españoles.

Maravilloso.
2
BastardWolf
#5 y si al final consiguen que no vengan la queja será de que no hay gilipollas aceptando ciertos trabajos. Si el tema es quejarse y echar la culpa a otros
0
srskiner
#5 que trabajen me parece magnífico, y el dato del 71% sorprendera a lucha gente que piensa que no trabaja ninguno.
Ahora bien , el otro 29 % puese ser un problema.
0
sisi
#11 Dependera mucho de como de regulada este su situación. Sin papeles no te puede contratar oficialmente y no sales en las estadísticas
2
srskiner
#14 #16 cierto, a veces me olvido de la cantidad de curro en negro que se consiente en España.
1
CerdoJusticiero
#11 O puede trabajar en negro.
0
obmultimedia
#2 hay mucho paro juvenil porque las opciones de trabajo son muy limitadas.
las opciones son,cara al público en supermercados,tiendas de ropa, restauración fast food o de delivery de comida o Amazon. todas opciones muy precarias y excesivamente rotativas.
3

