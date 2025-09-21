El 71 % de jóvenes migrantes que llegaron a España como menores no acompañados trabaja

El 71 % de los jóvenes migrantes entre 18 y 23 años que llegaron a España siendo menores no acompañados está dado de alta en la Seguridad Social, un porcentaje que ha aumentado 37 puntos desde 2021 como consecuencia de la reforma del reglamento de extranjería llevada a cabo ese año. Así lo señalan los últimos datos del Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, recogidos por EFE, que muestran que, a 30 de junio de 2025, había en España 20.072 menores extranjeros tutelados o jóvenes...
Dato mata relato.
Por otro lado me llama la atención la cantidad relativa de chicas colombianas. ¿Como llegan a España menores colombianas solas? Es una pregunta retórica.
NO HAY GENTE. A mi me parece justicia poética, con lo mal que me han tratado las empresas durante la anterior crisis y ahora soy yo el que las esquilma lo máximo posible ..., y a la mínima, me piro a la empresa de enfrente, no hay problema.
Villarroya criticó duramente, asimismo, el discurso que pretende justificar la migración masiva alegando que “necesitamos” a esos trabajadores para sostener el mercado laboral.
Para Villarroya, ese argumento es pura propaganda neoliberal.
Si sí trabajan: roban el trabajo a los jóvenes españoles.
Maravilloso.
Ahora bien , el otro 29 % puese ser un problema.
las opciones son,cara al público en supermercados,tiendas de ropa, restauración fast food o de delivery de comida o Amazon. todas opciones muy precarias y excesivamente rotativas.