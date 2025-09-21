El 71 % de jóvenes migrantes que llegaron a España como menores no acompañados trabaja

El 71 % de los jóvenes migrantes entre 18 y 23 años que llegaron a España siendo menores no acompañados está dado de alta en la Seguridad Social, un porcentaje que ha aumentado 37 puntos desde 2021 como consecuencia de la reforma del reglamento de extranjería llevada a cabo ese año. Así lo señalan los últimos datos del Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, recogidos por EFE, que muestran que, a 30 de junio de 2025, había en España 20.072 menores extranjeros tutelados o jóvenes...