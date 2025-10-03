El 70% de los españoles creyó algún bulo en el apagón del 28 de abril

La mayoría de la población española se vio expuesta a desinformación sobre el apagón eléctrico del pasado 28 de abril, pues el 70% admite haber creído al menos una narrativa falsa sobre la causa del incidente, que dejó a la península ibérica sin luz durante varias horas. Así se desprende de una nueva encuesta encargada por la coalición Climate Action Against Disinformation (CAAD) y cuyos resultados, a partir de las opiniones de 1.200 españoles, se dieron a conocer este viernes.