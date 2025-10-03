edición general
El 70% de los españoles creyó algún bulo en el apagón del 28 de abril

La mayoría de la población española se vio expuesta a desinformación sobre el apagón eléctrico del pasado 28 de abril, pues el 70% admite haber creído al menos una narrativa falsa sobre la causa del incidente, que dejó a la península ibérica sin luz durante varias horas. Así se desprende de una nueva encuesta encargada por la coalición Climate Action Against Disinformation (CAAD) y cuyos resultados, a partir de las opiniones de 1.200 españoles, se dieron a conocer este viernes.

| etiquetas: españoles , bulo , apagón
actualidad
fareway
Y en la DANA nadaban los muertos en el parking, y el 11-M fue ETA, y Benjami iba a imponer cordura en Menéame tras la marcha del fascista Varsavsky,...
2
Atusateelpelo
Pues yo soy uno que forma parte del 30% restante...entre otras cosas porque casi no me entere del apagon (en Baleares no lo hubo) y no veo TV.
0
Kikiru
El bulo o mentira del gobierno sobre el origen que transmitieron por RTVE y resto de cadenas.
0

