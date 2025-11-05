7 personas sin vida y 11 heridos son el saldo del accidente de un avión de carga en el aeropuerto de Louisville; autoridades anticipan que las cifras aumenten

El accidente del vuelo de carga 2976 en el Aeropuerto Internacional de Louisville ha dejado un saldo preliminar de al menos siete personas fallecidas, según confirmaron las máximas autoridades. Sin embargo, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, y el alcalde de Louisville, Craig Greenberg, advirtieron que esta cifra podría aumentar significativamente en las próximas horas. De acuerdo con BBC, la tragedia ocurrió alrededor de las 17:15 hora local del martes, cuando el avión cargo, un McDonnell Douglas MD-11.