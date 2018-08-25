A los 7 meses de edad, los koalas se alimentan de las heces de su madre

Los koalas son de los mamíferos que más cariño despiertan entre grandes y pequeños. Su apariencia amigable y su fama de dormilones –pernoctan 14 horas diarias– hacen que pasen desapercibidas otras cualidades... Las hojas de eucalipto son tan tóxicas que matarían a cualquier mamífero. Por eso al salir del marsupio a los 7 meses los koalas empiezan a comer lo que se denomina 'pap' que no es más que las heces de su madre con lo que maduran su sistema digestivo para poder comer las hojas de eucalipto.