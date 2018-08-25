edición general
A los 7 meses de edad, los koalas se alimentan de las heces de su madre

Los koalas son de los mamíferos que más cariño despiertan entre grandes y pequeños. Su apariencia amigable y su fama de dormilones –pernoctan 14 horas diarias– hacen que pasen desapercibidas otras cualidades... Las hojas de eucalipto son tan tóxicas que matarían a cualquier mamífero. Por eso al salir del marsupio a los 7 meses los koalas empiezan a comer lo que se denomina 'pap' que no es más que las heces de su madre con lo que maduran su sistema digestivo para poder comer las hojas de eucalipto.

XtrMnIO
Como los fans de Ayuso!! :troll: :calzador:
ur_quan_master
Una infancia de mierda
guillersk
Las hojas de eucalipto son tan tóxicas que matarían a cualquier mamífero.
Excepto al ser humano, que las usa para el te.
bacilo
Más cariño despiertan los capybaras
