Las 7 Magníficas del Western. Parte 2  

Segunda entrega de “Las 7 Magníficas del Western”, donde exploramos la vida, anécdotas y películas más recordadas de 7 actrices legendarias que dejaron su huella en el cine del oeste. Desde la intensidad dramática de Ruth Roman hasta la elegancia y carisma de Julia Adams, pasando por nombres inmortales como Marlene Dietrich o Virginia Mayo, descubrirás cómo cada una de ellas aportó belleza, talento y personalidad a un género dominado por pistoleros y forajidos.