El 60% de los contratos públicos de la Casa Árabe durante el mandato de Irene Lozano "incumplía obligaciones legales", según el Tribunal de Cuentas

La Casa Árabe se encuentra sumida en una grave situación financiera con irregularidades generalizadas en la contratación pública y una viabilidad seriamente comprometida. Así lo certifica el Tribunal de Cuentas en un informe donde el órgano fiscalizador concluye que en el 63% de los contratos analizados se detectaron «incumplimientos de varias de las obligaciones establecidas» en la ley de contratos, confirmando la «dramática» situación en la que Irene Lozano, fruto de su gestión dejó esta institución.