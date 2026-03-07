60 años del famoso chapuzón de Fraga tras el accidente de Palomares: los ecologistas denuncian que la contaminación radiactiva persiste

“Ellos debían saber que lo peligroso no era bañarse en el mar, que entonces no estaba contaminado, sino revolcarse en la arena de Palomares”, señalan desde la organización Ecologistas en Acción, que desde hace años lucha para que se descontamine el área afectada por la caída de las bombas. “El franquismo se aprovechó de la nota folclórica de Fraga y de Paco el de la Bomba [pescador que localizó la ubicación en la que cayó la bomba al mar] para envolver en una cortina de humo los problemas que para la población y el medio ambiente suponía.