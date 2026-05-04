6,2 millones de cubanos firman contra el bloqueo y la amenaza militar de EEUU

Un total de 6.230.973 ciudadanos y ciudadanas de Cuba mayores de 16 años respaldaron con su firma el movimiento Mi firma por la Patria, según informó el diario Granma. La iniciativa, impulsada por la sociedad civil cubana, busca denunciar el bloqueo económico, el cerco energético y las amenazas de guerra que el Gobierno de los Estados Unidos sostiene contra la isla.