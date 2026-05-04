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6,2 millones de cubanos firman contra el bloqueo y la amenaza militar de EEUU

6,2 millones de cubanos firman contra el bloqueo y la amenaza militar de EEUU

Un total de 6.230.973 ciudadanos y ciudadanas de Cuba mayores de 16 años respaldaron con su firma el movimiento Mi firma por la Patria, según informó el diario Granma. La iniciativa, impulsada por la sociedad civil cubana, busca denunciar el bloqueo económico, el cerco energético y las amenazas de guerra que el Gobierno de los Estados Unidos sostiene contra la isla.

| etiquetas: cuba , firmas , bloqueo , amenaza , eeuu , patria
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10 comentarios
11 2 2 K 145 actualidad
Findeton #1 Findeton
Y si no les quitaban la comida del mes.
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#2 DotorMaster
#1 o el petroleo
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Nube_Gris #5 Nube_Gris
#1 Otros simplemente no comen si no dicen tonterías en público y dejan constancia de ellas.
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Findeton #7 Findeton *
#5 Parece que no tienes hambre y hablas por ti mismo.
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Nube_Gris #9 Nube_Gris
#7 Perdona, pero desde hace un tiempo no soy yo quien habla, es el miedo.
El miedo de que gobierne en España el partido que deja sin asistencia médica a los españoles que la necesitan porque yo la necesité durante la pandemia.
Suerte de que no resido en la comunidad de Madrid porque de ser así ahora mismo sería otro muerto más sin importancia.
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Findeton #10 Findeton
#9 Miedo a dios, ¡Dios estado sé bueno con la plebe!
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Spirito #8 Spirito
#1 Parece que hoy estás graciosillo.
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Meneador_Compulsivo #3 Meneador_Compulsivo
"Más del 80% de la población" xD xD firma o frijoles
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#4 Cincocuatrotres
Viva Cuba
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EGraf #6 EGraf *
el 12 días de forma voluntaria y todo organizado por la "sociedad civil cubana" recogieron la firma del 80% de la población 16+ del país, ya, claro :roll:
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menéame