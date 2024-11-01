edición general
500.000 personas sitiadas en los barrios kurdos de Alepo

El HTS, que controla Damasco, sigue violando el acuerdo firmado en marzo conlas SDF e impuso un bloqueo en los barrios kurdos de Alepo de Sheikh Maqsoud y Ashrafiyeh. Las mezquitas, escuelas y hospitales se han convertido en cuarteles militares. Al menos 42.000 familias se encuentran sin combustible.

YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre
Espero que estén contentos los partidarios en Mnm del nuevo gobierno de Siria tras la caída del dictador Assad y su terribilísimo régimen

Ahora los sirios no-suníes van descubrir en sus carnes lo que es una democracía pro-occidental en la zona :palm:

Pero los que lo avisamos al menos podermos dormir tranquilos, vosotros ahora os toca comeros mierdas como esta, y esto es sólo el principio por desgracia
3
rob #4 rob
#1 Y si no es posible, ya entrará la aviación militar turca a bombardear lo que sea.
1
#3 Pitchford
Se ve que los suníes quieren hacer una limpieza étnica de kurdos en Alepo. Me temo que será otra población más expulsada de sus casas de toda la vida.. La historia sigue como siempre..
0
Supercinexin #5 Supercinexin
Medio milloncete de personas más empujadas fuera de sus tierras y/o asesinadas por los aliados de occidente pagados, armados y protegidos por USrael y la unión europeda y sus proyectos de reconfiguraciones de Oriente Medio.

Pero luego llora mucho por nosequé de los chinos matamucho expansionistas y blablabla, y que si la URSS nosecuantos blablabla.
0
johel #2 johel
Dentro se pasan el acuerdo por el forro los "locales buenos" y cruzando la frontera se pasan el acuerdo por el forro los "vecinos buenos". SSies que nadie se lo esperaba.
0

