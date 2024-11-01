500.000 personas sitiadas en los barrios kurdos de Alepo

El HTS, que controla Damasco, sigue violando el acuerdo firmado en marzo conlas SDF e impuso un bloqueo en los barrios kurdos de Alepo de Sheikh Maqsoud y Ashrafiyeh. Las mezquitas, escuelas y hospitales se han convertido en cuarteles militares. Al menos 42.000 familias se encuentran sin combustible.
| etiquetas: siria , alepo , kurdos , hts
Ahora los sirios no-suníes van descubrir en sus carnes lo que es una democracía pro-occidental en la zona
Pero los que lo avisamos al menos podermos dormir tranquilos, vosotros ahora os toca comeros mierdas como esta, y esto es sólo el principio por desgracia
Pero luego llora mucho por nosequé de los chinos matamucho expansionistas y blablabla, y que si la URSS nosecuantos blablabla.