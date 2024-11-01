edición general
Las 50 mejores canciones de Radiohead

Repasamos los grandes temas de la banda británica, que vuelve a los escenarios tras más de siete años desde su último concierto; hay tanto protagonismo de los ‘singles’ como de esas caras B que se quedaron fuera de los discos y algunas joyas que pasaron desapercibidas

Veo #1 Veo
Decir "las 50 mejores" es un poco pecar de optimista... o Fanboy.
frg #3 frg *
#1 Estoy contigo. Hay que ser un Fanboy muy optimista para extraer las 50 mejores canciones de un grupo.

Edit: Hacer un poco de spam tampoco está reñido con afirmaciones tan grandes.
#4 Hombre_de_Estado
Para eso casi que te escuchas tú mismo su discografía y decides qué es lo que más te gusta de ellos.

Un artículo sobre las 50 mejores canciones del Jazz/Country/Metal/Synthopop lo entiendo, o las 5/10 mejores de un grupo, es útil para iniciarte.
#5 HFO
Para gustos, los colores. Más que las 50 mejores canciones a secas, son las 50 canciones que más le gustan a esos tíos.
