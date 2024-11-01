edición general
3 meneos
217 clics
50 bloopers demasiado buenos para cortarlos

50 bloopers demasiado buenos para cortarlos  

Muchas veces pensamos que las películas más exitosas son el resultado de un plan perfectamente calculado, donde cada línea, cada gesto y cada movimiento está ensayado al milímetro. Pero lo cierto es que algunos de los momentos más icónicos del cine… fueron simples errores. Ya sea una caída real, una improvisación inesperada o un accidente que nadie vio venir, hay bloopers que fueron tan buenos que los directores decidieron dejarlos en la película. Y lo mejor de todo es que esos errores terminaron dándole más fuerza, humanidad o incluso comedia

| etiquetas: bloopers , cine , escenas
2 1 0 K 32 Cine
1 comentarios
2 1 0 K 32 Cine
Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
Buf.... insoportable
0 K 7

menéame