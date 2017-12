Las 5 Mentiras de los Malos Mecanicos

Las 5 mentiras que más cuentan los malos mecánicos. En los talleres hay excelentes profesionales, no lo olvidemos, pero todos hemos tenido alguna experiencia no tan estupenda que solemos recordar y comentar cuando sale la conversación, ¿a que sí? Pues hoy os traemos algunos ejemplos de esas vivencias con mecánicos prototípicos, que, sin perjuicio de reconocer de primeras que no son la mayoría, aún siguen existiendo. Sobre todo en determinados tipos de talleres, ya sabéis. Empezamos...