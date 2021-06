Por qué en 40 años no tenemos vacunas del sida, y sí de COVID-19 en unos meses

No es que no se haya buscado. De hecho, ha sido el objeto de innumerables grupos de investigación en todo el mundo durante décadas; según recuerda en The Lancet el epidemiólogo Chris Beyrer, el esfuerzo científico contra el sida fue el mayor de la historia dedicado a una sola enfermedad hasta la COVID-19. El primer ensayo clínico de una vacuna comenzó en 1987; años después de la descripción de los primeros casos. La razón es sencilla, puramente técnica. Y es que si la COVID es el sueño de todo creador de vacunas, el sida es la peor pesadilla.