4 ejercicios para fortalecer la musculatura escapular

La zona de las escápulas (u “hombros”) es clave para la estabilidad y el movimiento de la parte superior del cuerpo. Sin embargo, muchas personas presentan debilidad escapular debido a malas posturas, trabajo prolongado frente al computador, falta de entrenamiento específico o lesiones previas en cuello y hombros. Fortalecer esta zona no solo mejora el rendimiento deportivo, sino que también previene y ayuda a recuperar lesiones como tendinopatías, síndrome de pinzamiento o dolores cervicales.