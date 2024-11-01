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Las 35 mejores extensiones de VS Code para desarrolladores en 2026

Esta lista recoge las 35 que más trabajo cambian en el día a día, organizadas por categoría.

| etiquetas: vs code , desarrollo , extensiones
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