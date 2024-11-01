edición general
35 fotos de portadas vintage de la revista Modern Mechanix en la década de 1930

Presentada como “La revista de instrucciones”, se centraba en una amplia gama de temas, incluyendo ciencia, tecnología, aviación y desarrollos militares, pero su característica más popular era empoderar a los lectores con planos para “construir sus propios proyectos” y proyectos de bricolaje. Desde la construcción de mejoras sencillas para el hogar hasta conceptos ambiciosos como telescopios o incluso aviones pequeños, Modern Mechanix satisfizo la fascinación de la época de la Depresión por la invención y la autosuficiencia práctica.

