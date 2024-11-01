35 fotografías asombrosas que captan el exterior del Coliseo de Roma en el siglo XIX (ENG)  

Tras siglos de deterioro, terremotos y saqueos, el Coliseo se encontraba en un estado de deterioro grave. El siglo XIX fue testigo de un esfuerzo concertado para estabilizar y restaurar la estructura. Tras un gran terremoto en 1806, que causó daños considerables, arquitectos como Raffaele Stern, Giuseppe Valadier y Luigi Canina iniciaron extensas obras para asegurar los muros derruidos. Añadieron grandes estribos de ladrillo para sostener el anillo exterior, el más dañado. Estas intervenciones fueron cruciales para evitar un mayor derrumbe.