30 implicados en una pelea en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha de 102 habitantes

El pequeño pueblo de Reíllo, con 102 habitantes censados, ha sido el escenario de una pelea multitudinaria con 30 implicados en plena celebración de sus fiestas patronales en honor a San Roque. El Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, informa que el suceso ha tenido lugar en las inmediaciones del campo del fútbol. Tras asistir al lugar la Guardia Civil, para detener la reyerta, se ha precisado la asistencia de un equipo médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico, un hombre de 37 años ha sido hospitalizado.