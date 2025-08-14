edición general
30 implicados en una pelea en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha de 102 habitantes

El pequeño pueblo de Reíllo, con 102 habitantes censados, ha sido el escenario de una pelea multitudinaria con 30 implicados en plena celebración de sus fiestas patronales en honor a San Roque. El Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, informa que el suceso ha tenido lugar en las inmediaciones del campo del fútbol. Tras asistir al lugar la Guardia Civil, para detener la reyerta, se ha precisado la asistencia de un equipo médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico, un hombre de 37 años ha sido hospitalizado.

MIrahigos #2 MIrahigos
Los pueblos pequeños son lo puto peor
2 K 32
Uda #3 Uda *
#2 verdad. Vivo en uno. Cazadores alcohólicos,cocainómanos, porreros d mierda, machistas puteros , maltrato animal brutal, violentos en casa y en el bar, analfabetos full equipe y misa los domingos....puaggg.
0 K 10
#7 Ovidio
#3 ¿En cuál de esos grupos estás tú?
0 K 8
Uda #13 Uda
#7 en ninguno. Por supuesto. Hablo del puto pueblo donde vivo. Vives en uno y te das por aludido? Si es así tienes un problema de comprensión de la realidad y lectora tb.
0 K 10
#11 DonaldBlake
#2 Vivo en uno, siendo forastero. Como decimos los mantxegos: "Herri txiki, infernu handi".
1 K 15
#12 Beticom
#2 lo puto peor es decir "lo puto peor"
3 K 31
ansiet #16 ansiet
#14 Me gusta
0 K 10
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
Ya sabeis, no os acerqueis a los pueblos pequeños que se lia parda en un momento por mover un poco los marcos.

Mejor pasad las vacaciones en la gran city donde no pasan esas cosas.
0 K 13
elhuge27 #15 elhuge27
Pueblo pequeño infierno grande
1 K 12
comadrejo #18 comadrejo *
#17 Se lo voy a traducir: El cartel que da nombre a la calle pone el equivalente en germano a "Führer".
0 K 11
Chinchorro #6 Chinchorro *
La España vaciada de cerebro.
Y seguro que todos comen jamón.
0 K 10
comadrejo #8 comadrejo
#6 ¡Cuadrese!..... arriba ejpaña!!!! maps.app.goo.gl/6yjHkHDDavK7Tqe98
2 K 36
Chinchorro #17 Chinchorro
#8 Soy alemán, para mi son purria morenita :troll:
0 K 10
#10 jjmf
En la mayoría de pueblos se multiplica la población por 10 en estas fechas y de los 102 habitantes que tiene la mayoría estén jubilados. Lo más probable es que casi ninguno de los 30 implicados vivan en el pueblo.
0 K 7
raül_hernàndez_1 #9 raül_hernàndez_1
Pues comían jamón y no eran pelirrojos... Debe ser culpa de Perrosanxe.
0 K 7
#1 Agrimensor
Eso sí que es una fiesta como dios manda
0 K 7

