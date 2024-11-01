edición general
2 meneos
12 clics
30 comercios implementarán Bitcoin para pagar en sus negocios

30 comercios implementarán Bitcoin para pagar en sus negocios

¿La criptomoneda ha venido para quedarse? Varios comercios en Barakaldo así lo creen implementando el pago con la criptomoneda. Yo me debo estar haciendo mayor.

| etiquetas: bitcoin , barakaldo , negocio , yaestaqui , pago
2 0 2 K 4 actualidad
sin comentarios
2 0 2 K 4 actualidad

menéame