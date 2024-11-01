Las 30 canciones con la letra más vergonzosa de la historia de la música

"Disco dance/ house music/ after hour/ los micrófonos/ mi vida /los micrófonos/ las tetas / no micrófonos/ los culos/ dos micrófonos/ mi mundo/ los micrófonos/ las bombas / sin micrófonos… y ahora, los tambores".
La honra de una mocita se mancha y no brilla más
Vamos, a ver quien supera semejante mierda.
La Historia de Juan Castillo, Amor de compra y venta, Antes que tuya fue mía...
Aquello sí que eran canciones políticamente incorrectas, y no los Eskorbuto
Pareciera que no lo han tenido en cuenta, porque si sabes el detalle, aunque la letra sigue sin tener sentido, el asunto cuadra más
Ramadán, ding, ding, dong...
Acompáñala al servicio
Bailando salsa con Carmela
No seas acomodaticio
Acompáñala al servicio
Si vas una noche al Stella
Cuando veas que hay bullicio
Acompáñala al servicio
Al loro con la clientela
En tu propio beneficio
Acompáñala al servicio
Que el buitre que no corre vuela
Cuando te haga algún extraño
Acompáñala hasta el baño
Te pasas to'a la noche en vela
Bailando hasta la tarantela
Cuando veas merodeo
Acompáñala al aseo
Las tías te sacan te sacan
Te sacan las pelas
Si le chirría el cojinete
Acompáñala al retrete
Y así acaba esta cantinela
Esto se acaba pero la salsa sigue
Bailando salsa
Bailando salsa
Bailando salsa
Mecano