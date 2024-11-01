edición general
Las 30 canciones con la letra más vergonzosa de la historia de la música

"Disco dance/ house music/ after hour/ los micrófonos/ mi vida /los micrófonos/ las tetas / no micrófonos/ los culos/ dos micrófonos/ mi mundo/ los micrófonos/ las bombas / sin micrófonos… y ahora, los tambores".

angeloso
#1 25 años sin escucharlos y tenías que venir a recordarlos. En fin, vamos.
Supercinexin
#1 jajjajajajaa qué recuerdos. Todas sus canciones se superan las unas a las otras, una vez pones una ya tienes que oír toda la discografía, en progresión exponencial.

La Historia de Juan Castillo, Amor de compra y venta, Antes que tuya fue mía...

Aquello sí que eran canciones políticamente incorrectas, y no los Eskorbuto :troll:
#4 Grahml
Curioso que mencionen la letra de "Aserejé" como algo sin sentido, sin recordar que en realidad su origen es esta canción:

youtu.be/rKTUAESacQM


Pareciera que no lo han tenido en cuenta, porque si sabes el detalle, aunque la letra sigue sin tener sentido, el asunto cuadra más {0x1f602}
pitercio
Ramadán, ding dong
Ramadán, ding, ding, dong...
#5 Leon_Bocanegra
Si la tía está de vicio
Acompáñala al servicio
Bailando salsa con Carmela

No seas acomodaticio
Acompáñala al servicio
Si vas una noche al Stella

Cuando veas que hay bullicio
Acompáñala al servicio
Al loro con la clientela

En tu propio beneficio
Acompáñala al servicio
Que el buitre que no corre vuela

Cuando te haga algún extraño
Acompáñala hasta el baño
Te pasas to'a la noche en vela

Bailando hasta la tarantela
Cuando veas merodeo
Acompáñala al aseo

Las tías te sacan te sacan
Te sacan las pelas

Si le chirría el cojinete
Acompáñala al retrete
Y así acaba esta cantinela

Esto se acaba pero la salsa sigue
Bailando salsa
Bailando salsa

Bailando salsa



Mecano
#6 Leon_Bocanegra
Iba bajando y me ha venido a la mente la canción de viceversa. Pero ahí estaba , abajo del todo. No podía faltar.
