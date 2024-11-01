edición general
18 meneos
49 clics
30 años de la película Hackers

30 años de la película Hackers

En 1995 se estrenaba Hackers, dirigida por Iain Softley. Una película que, en su momento, fue vapuleada por la crítica y apenas tuvo éxito en taquilla, pero que con el tiempo se convirtió en un clásico de culto. Su estética cyberpunk, su banda sonora electrónica con The Prodigy, Orbital o Underworld, y sus personajes adolescentes con nicks como Crash Override, Acid Burn o Lord Nikon, dibujaban un mundo donde los ordenadores eran mucho más que herramientas digitales: eran la llave para desafiar a las grandes corporaciones.

| etiquetas: tecnología , hackers , cine , vocacion
16 2 0 K 89 tecnología
8 comentarios
16 2 0 K 89 tecnología
Torrezzno #4 Torrezzno
#3 luego se dió cuenta que no habia quitado la protección de escritura  media
2 K 44
Torrezzno #2 Torrezzno *
Peliculón, buena banda sonora, estética... que rica estaba Angelina Jolie antes del plástico

Phrack aún existe by the way: phrack.org. Hace poco subí un artículo sobre ellos:

www.meneame.net/story/no-eres-un-hacker

Puntazo además para la referencia a "The C programing language" un libro que todo programador debería tener por lo bien redactado que está. Todo lo que escribe Brian Kernighan es oro puro.
1 K 23
skaworld #3 skaworld
#2 Siempre en el recuerdo la mejor transferencia de archivos de la historia

youtu.be/QZ4ZJk4lLEI?si=N6M23m55GRfm_-nJ
0 K 12
#1 capitan.meneito
peliculón.
1 K 16
Graffin #7 Graffin
Uf, esa contraseña hipersegura que usaba el malo. Jamás se me olvidará a pesar de lo complicada que era. Es más, la uso en casi todas mis cuentas.
0 K 12
Brill #8 Brill
30 años de una película de mierda que contribuyó a que la gente confundiera a los hackers con los magos de la serie Harry Potter.

Pero sale Angelina Jolie y creo que enseña las peras, así que se le perdona todo.
0 K 10
#5 Vactor20
HACK THE PLANET!
0 K 8
#6 Ignomine
El libro era mejor
0 K 6

menéame