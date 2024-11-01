30 años de la película Hackers

En 1995 se estrenaba Hackers, dirigida por Iain Softley. Una película que, en su momento, fue vapuleada por la crítica y apenas tuvo éxito en taquilla, pero que con el tiempo se convirtió en un clásico de culto. Su estética cyberpunk, su banda sonora electrónica con The Prodigy, Orbital o Underworld, y sus personajes adolescentes con nicks como Crash Override, Acid Burn o Lord Nikon, dibujaban un mundo donde los ordenadores eran mucho más que herramientas digitales: eran la llave para desafiar a las grandes corporaciones.
Phrack aún existe by the way: phrack.org. Hace poco subí un artículo sobre ellos:
www.meneame.net/story/no-eres-un-hacker
Puntazo además para la referencia a "The C programing language" un libro que todo programador debería tener por lo bien redactado que está. Todo lo que escribe Brian Kernighan es oro puro.
youtu.be/QZ4ZJk4lLEI?si=N6M23m55GRfm_-nJ
Pero sale Angelina Jolie y creo que enseña las peras, así que se le perdona todo.