El mes pasado, el clásico ezine Phrak publicó un artículo descubriendo un APT (Advanced Persistent Threat) de Corea del norte infiltrado en las redes de defensa de Corea del sur por el grupo chino-coreano llamado Kimsuky. Dejo aquí un extracto sobre que es ser un hacker.

--[ F. Querido Kimsuky, no eres un hacker

¿Qué define a un hacker? Alguien inteligente, extremadamente inteligente, que disfruta usando la tecnología más allá de su propósito original y que lo hace sin causar daño, está libre de cualquier agenda política y no tiene incentivos monetarios. No aceptan dinero ni recompensas. No siguen a nadie y no tienen otro objetivo que expresar su creatividad.

Un artista.

Kimsuky, no eres un hacker. Te mueve la codicia financiera, para enriquecer a tus líderes y cumplir su agenda política. Robas a otros y favoreces a los tuyos. Te valoras por encima de los demás: Estás moralmente pervertido.

Soy un hacker y soy lo opuesto a todo lo que eres. En mi reino, todos somos iguales. Existimos sin color de piel, sin nacionalidad y sin agenda política. No somos esclavos de nadie.

Hackeo para expresar mi creatividad y compartir mi conocimiento con otros artistas como yo. Para contribuir, compartir y fomentar el conocimiento de toda la humanidad.

Por la belleza del baudio solamente.

Hackeas por todas las razones equivocadas.

