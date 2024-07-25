edición general
3.000 millones para la ampliación del aeropuerto de El Prat

Más de 3.000 millones de euros reforzarán la infraestructura, mientras defensores y críticos discuten sobre empleo, turismo y protección de espacios naturales

tierramar
¿Es para dar dinero a sus constructores amigos? ¿No es mucho más necesario ese dinero para contratar sanitarios, abrir camas en los hospitales, mejorar la residencias, en educación publica,...?
cenutrios_unidos
Espero que sean aviones etiqueta cero.
cosmonauta
Los sociatas han aprovechado que la Colau estaba embarcada rumbo a Gaza para colarle la ampliación del aeropuerto :troll:
Barriales
#2 y a ti te ha pillado en la luna de vacaciones.
cosmonauta
#3 Creo que no. Relacionada en mi opinión.

Esta se centra más en Barcelona. Diría que la otra ni lo cita
WcPC
#6 Nombra el Prat, pero si, es verdad, esta es más concreta.
No es duplicada.
sorrillo
Si atendemos a los precedentes de este dinero para el aeropuerto de El Prat Cataluña recibirá unos 1.350 millones y Madrid unos 5.000 millones.

El ejecución [en Cataluña] se sitúa en el 45% en el 2023 frente al 165% de Madrid.
www.lavanguardia.com/economia/20240725/9827496/invierte-catalunya-mita
DrEvil
Y veremos lo que termina costando una vez aplicados los sobrecostes.
