1
meneos
7
clics
3.000 millones para la ampliación del aeropuerto de El Prat
Más de 3.000 millones de euros reforzarán la infraestructura, mientras defensores y críticos discuten sobre empleo, turismo y protección de espacios naturales
|
etiquetas
:
aena
,
el prat
,
tercera pista
1
0
0
K
12
actualidad
9 comentarios
1
0
0
K
12
actualidad
#5
tierramar
¿Es para dar dinero a sus constructores amigos? ¿No es mucho más necesario ese dinero para contratar sanitarios, abrir camas en los hospitales, mejorar la residencias, en educación publica,...?
0
K
18
#1
cenutrios_unidos
Espero que sean aviones etiqueta cero.
0
K
13
#2
cosmonauta
Los sociatas han aprovechado que la Colau estaba embarcada rumbo a Gaza para colarle la ampliación del aeropuerto
0
K
12
#4
Barriales
#2
y a ti te ha pillado en la luna de vacaciones.
0
K
8
#3
WcPC
¿Duplicado
#0
?
www.meneame.net/story/sanchez-anuncia-mayor-inversion-historia-aeropue
0
K
12
#6
cosmonauta
#3
Creo que no. Relacionada en mi opinión.
Esta se centra más en Barcelona. Diría que la otra ni lo cita
1
K
24
#7
WcPC
*
#6
Nombra el Prat, pero si, es verdad, esta es más concreta.
No es duplicada.
No es duplicada.
1
K
24
#9
sorrillo
Si atendemos a los precedentes de este dinero para el aeropuerto de El Prat Cataluña recibirá unos 1.350 millones y Madrid unos 5.000 millones.
El ejecución [en Cataluña] se sitúa en el 45% en el 2023 frente al 165% de Madrid.
www.lavanguardia.com/economia/20240725/9827496/invierte-catalunya-mita
0
K
11
#8
DrEvil
Y veremos lo que termina costando una vez aplicados los sobre costes.
sobre
costes.
0
K
8
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
