25 detenidos y varios investigados por provocar incendios este verano en España: uno trabajaba extinguiendo las llamas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que le "preocupa" que en las últimas semanas la Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad han detenido al menos a 25 personas e investigado a varios más como presuntos pirómanos o incendiarios en diferentes comunidades autónomas, en un contexto de máxima alerta por riesgo extremo de incendios.
"Las investigaciones apuntan, en algunos casos, a lo que la Junta de Castilla y León ha calificado como un posible "terrorismo ambiental coordinado", dada la simultaneidad y localización estratégica de algunos fuegos. Mientras tanto, las detenciones muestran que, junto a la lucha contra las llamas, este verano también se libra una intensa batalla contra quienes las provocan."
