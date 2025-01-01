25 detenidos y varios investigados por provocar incendios este verano en España: uno trabajaba extinguiendo las llamas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que le "preocupa" que en las últimas semanas la Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad han detenido al menos a 25 personas e investigado a varios más como presuntos pirómanos o incendiarios en diferentes comunidades autónomas, en un contexto de máxima alerta por riesgo extremo de incendios.