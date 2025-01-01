edición general
25 detenidos y varios investigados por provocar incendios este verano en España: uno trabajaba extinguiendo las llamas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que le "preocupa" que en las últimas semanas la Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad han detenido al menos a 25 personas e investigado a varios más como presuntos pirómanos o incendiarios en diferentes comunidades autónomas, en un contexto de máxima alerta por riesgo extremo de incendios.

Además de pirómano, asesino.
prff, es 20minutos, pero joer col sensacionalismo

"Las investigaciones apuntan, en algunos casos, a lo que la Junta de Castilla y León ha calificado como un posible "terrorismo ambiental coordinado", dada la simultaneidad y localización estratégica de algunos fuegos. Mientras tanto, las detenciones muestran que, junto a la lucha contra las llamas, este verano también se libra una intensa batalla contra quienes las provocan."

no, no hay terrorismo ambiental…   » ver todo el comentario
