25 años en primera línea de fuego

Entrevista a Luis Martínez. Las brigadas forestales (BRIF), protectores de nuestros bosques, han cuidado con su vida el aliento de la madre naturaleza. Creamos Presente aborda el trabajo de los bomberos de las BRIF, a través de la voz poderosa y la mirada limpia de Luís Martínez perteneciente a la base de Tabuyo del Monte. Complementan el reportaje imágenes en fotografía y video del comprometido fotoperiodista Javier Galán y de la AT BRIF, que formarán parte de un proyecto editoral y documental sobre los 25 años de dura labor de las BRIF.