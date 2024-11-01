25 años después, 'Fallout' acaba de romper con una tradición de los juegos y ha mostrado por fin a un personaje que había permanecido oculto hasta ahora

Durante más de 25 años, los fans de 'Fallout' han especulado sobre uno de los personajes más enigmáticos de toda la saga: el último Presidente de los Estados Unidos, aquel líder que gobernaba cuando las bombas arrasaron el país y cuya cara jamás habíamos visto en ningún juego. Desde 'Fallout 2' hasta 'Fallout 76', su nombre apenas se insinuaba, y las pocas pistas que teníamos eran fragmentos de comunicados antiguos, siluetas borrosas o menciones crípticas en los archivos del juego.