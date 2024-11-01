24 años rescatando 'tesoros'

El convenio entre la Diputación de Valladolid y la Fundación Las Edades del Hombre ha permitido restaurar en 76 localidades un total de 128 obras que se encontraban en muy mal estado. Dicen que la ciencia y la fe pocas veces van de la mano, pero en este caso van de la mano. Y es que esta semana el Monasterio de San Bernardo, en Santa María de Valbuena, exhibió cinco piezas restauradas por la Fundación Las Edades del Hombre fruto de un convenio con la Diputación.