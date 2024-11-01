22 maravillosas fotografías de casas cueva de 700 años de antigüedad en la aldea iraní de Kandovan (ENG)  

El asentamiento más antiguo de Kandovan data de al menos 700-800 años atrás, y algunos sugieren que las primeras cuevas se excavaron en el siglo XIII. La historia oral local vincula los orígenes de Kandovan con las personas que huyeron de las invasiones mongolas en el siglo XIII. Los conos de roca natural ofrecían un excelente camuflaje y protección, permitiendo a las familias vivir con seguridad y discreción en una época hostil."Kandovan" probablemente deriva de la palabra persa kand (cavar) y el sufijo -van (lugar de).