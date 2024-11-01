20 toneladas de hachís ocultas entre pimientos: así operaban las redes que usaban chocolatinas

La Policía Nacional y Marruecos desmantelan dos redes que usaban envoltorios de colores para vender hachís como si fueran dulces. La droga viajaba en camiones desde Tánger, escoltada por turismos lanzadera. El operativo duró apenas 72 horas
Hay un poco de paranoia ochentera en la noticia.
En serio ¿en que colegio daban droga gratis en la puerta simulando ser caramelos? ¿O LSD en los cromos?
