20 toneladas de hachís ocultas entre pimientos: así operaban las redes que usaban chocolatinas

La Policía Nacional y Marruecos desmantelan dos redes que usaban envoltorios de colores para vender hachís como si fueran dulces. La droga viajaba en camiones desde Tánger, escoltada por turismos lanzadera. El operativo duró apenas 72 horas

4 comentarios
obmultimedia #1 obmultimedia
Pimientos del Moron, unos colocan y otros, non.
alesay #2 alesay
Pimientos rellenos, que gran receta.
The_Ignorator #4 The_Ignorator
"Envoltorios como chocolatinas para atraer a jóvenes"

Hay un poco de paranoia ochentera en la noticia.

En serio ¿en que colegio daban droga gratis en la puerta simulando ser caramelos? ¿O LSD en los cromos?
#3 Tiranoc
Sofrito de cocaína: se pone a fuego medio dos kilos de cocaína sin dejar de remover durante 5 minutos. Cuando haya cogido algo de color, se echan 20 gramos de pimiento rojo, sal al gusto y un poquito de orégano. Se baja el fuego y se tapa durante 20 minutos. Pasado ese tiempo, probar y rectificar cocaína.

Es posible que no esté todo bien colocado pero se intenta.
