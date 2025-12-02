·
20 años de Spotify y 728 millones de oyentes: escuchamos más música, pero mucho peor
El hilo musical que oímos todos los días nos ha convertido en oyentes cada vez más pasivos y acríticos con lo que escuchamos. ¿Qué ocurrirá de ahora en adelante?
spotify
música
degradación
artes
mono
Estoy muy de acuerdo con el artículo
Por un lado, agradezco que gracias a Spotify he conseguido conocer grupos y géneros a los que no tenía mucho acceso antiguamente.
Pero por otro lado, las playlist al final convierten la experiencia en un greatest hits estilo radiofórmula, y no profundizamos tanto en los grupos, o discos como conjunto de canciones como antes.
