20 años de cárcel por torturar a otro preso durante 72 horas: le violaron con una escoba, le rociaron agua hirviendo y le obligaron a ingerir sus excrementos

Una de las agresiones más brutales registradas en una cárcel belga ha terminado con varias condenas. Tres reclusos del penal de Amberes han sido sentenciados a 20, 20 y 15 años de prisión por intento de asesinato, violación y tortura, tras someter durante tres días a su compañero de celda a un auténtico calvario. La víctima, Roy J., de 42 años, fue violada con una escoba, rociada con agua hirviendo y obligada a ingerir sus propios excrementos. Todo esto ocurrió entre el 10 y el 12 de marzo de 2024

"hay más de 350 presos durmiendo en colchones en el suelo, repartidos en 16 de las 37 cárceles del país. En la de Amberes, por ejemplo, hay 60 en esa situación.

Y esto en Bélgica, centro 'neurálgico" de la Unión Europea.
¿Y condenas de cuantos años estaban cumpliendo ya los agresores?
"Lo" deberían decir al periodista que tanto leísmo en el titulo de la noticia queda feo.
Por si acaso, he puesto lo entrecomillado para que pueda ver que feo queda cuando se cambian lo y le, no por error.
