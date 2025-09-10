20 años de cárcel por torturar a otro preso durante 72 horas: le violaron con una escoba, le rociaron agua hirviendo y le obligaron a ingerir sus excrementos

Una de las agresiones más brutales registradas en una cárcel belga ha terminado con varias condenas. Tres reclusos del penal de Amberes han sido sentenciados a 20, 20 y 15 años de prisión por intento de asesinato, violación y tortura, tras someter durante tres días a su compañero de celda a un auténtico calvario. La víctima, Roy J., de 42 años, fue violada con una escoba, rociada con agua hirviendo y obligada a ingerir sus propios excrementos. Todo esto ocurrió entre el 10 y el 12 de marzo de 2024