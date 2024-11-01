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20 de abril (Nomadi & Celtas Cortos)
Versión en directo de la canción "20 de abril" interpretada por Nomadi y celtas cortos.
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20 de abril
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nomadi
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#2
Un_señor_de_Cuenca
Sobre la chica de la canción dice que lo mismo "hasta tienes críos"... Los críos ya tienen 36 añazos como poco. Es para echarse a temblar.
Vamos, que la chica ya es abuela casi seguro. Y lo mismo los Celtas. Y lo mismo yo.
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#1
Jointhouse_Blues
Hola chatis
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Vamos, que la chica ya es abuela casi seguro. Y lo mismo los Celtas. Y lo mismo yo.