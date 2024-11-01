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20 de abril (Nomadi & Celtas Cortos)

20 de abril (Nomadi & Celtas Cortos)  

Versión en directo de la canción "20 de abril" interpretada por Nomadi y celtas cortos.

| etiquetas: 20 de abril , nomadi , celtas cortos
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2 comentarios
4 1 1 K 39 cultura
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Sobre la chica de la canción dice que lo mismo "hasta tienes críos"... Los críos ya tienen 36 añazos como poco. Es para echarse a temblar.
Vamos, que la chica ya es abuela casi seguro. Y lo mismo los Celtas. Y lo mismo yo.
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Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Hola chatis
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menéame