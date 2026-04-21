Los 2 estadounidenses que murieron en el accidente en México eran funcionarios de la CIA

Dos funcionarios estadounidenses que murieron en un accidente automovilístico cuando regresaban de una operación contra los cárteles en el norte de México la madrugada del domingo eran funcionarios de la CIA, según personas familiarizadas con el incidente, lo que plantea interrogantes sobre el papel de la agencia en la guerra contra el narcotráfico en México.
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Para "despejar" los "interrogantes" nada más facil, ameno y aterrador que leer la Trilogía del Perro de Don Winslow. Vale para los "papeles" USA México y está empezando a valer para cualquier sitio del mundo. El que piense que el dinero del narco (salvo los 30 kilos el del zulo del jefe de la policía y eso porque estaba de paso) está en… » ver todo el comentario