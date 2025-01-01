El 2,2% de los empleos de la Zona Euro están vacantes

En el segundo trimestre de 2025, la tasa de puestos vacantes fue del 2,2 % en la zona del euro, lo que supone un descenso con respecto al 2,4 % del primer trimestre de 2025 y al 2,6 % del segundo trimestre de 2024, según las cifras publicadas por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea. La tasa de puestos vacantes en la UE fue del 2,1 % en el segundo trimestre de 2025, lo que supone un descenso con respecto al 2,2 % registrado en el primer trimestre de 2025 y al 2,4 % del segundo trimestre de 2024.