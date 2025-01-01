El 2,2% de los empleos de la Zona Euro están vacantes

En el segundo trimestre de 2025, la tasa de puestos vacantes fue del 2,2 % en la zona del euro, lo que supone un descenso con respecto al 2,4 % del primer trimestre de 2025 y al 2,6 % del segundo trimestre de 2024, según las cifras publicadas por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea. La tasa de puestos vacantes en la UE fue del 2,1 % en el segundo trimestre de 2025, lo que supone un descenso con respecto al 2,2 % registrado en el primer trimestre de 2025 y al 2,4 % del segundo trimestre de 2024.
| etiquetas: ue , zona euro , empleo vacantes
Se considera que un puesto está vacante si se necesita un trabajador para él. Por ejemplo, se consideran vacantes los puestos cuando el trabajador ha dado el preaviso de irse o lo ha hecho la empresa. También se consideran vacantes las plazas de las oposiciones mientras los opositores están haciendo los exámenes. O cuando una empresa decide crear un puesto de trabajo nuevo y está haciendo las entrevistas de selección.
Los países que cubren antes los puestos de trabajo son los que tienen menos vacantes. Siempre han sido Rumanía, Bulgaria y España, que cubren los puestos de trabajo de manera casi inmediata. Ahora se ha metido ahí también Polonia.