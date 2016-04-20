En 1979 se estreno en Estados Unidos una película llamada The Fish That Saved Pittsburgh, un titulo que a muchos de vosotros seguramente no os dira absolutamente nada

Aquí se estreno con un titulo que para los que ya tenemos una edad supuso un antes y un después: BASKET MUSIC, la primera película centrada en el mundo del baloncesto que llegaba a nuestro país y desde el momento de su estreno supuso toda una referencia para varias generaciones de amantes de la canasta. Otro motivo para explicar la fascinación, mas de 30 años después de su estreno, es su extraordinaria banda sonora plagada de éxitos del soul,funky,disco y Rythm and Blues de los años 70. Desde los Four hasta la aparición de The Sylvers.